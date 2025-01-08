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16:27, 8 января 2025Спорт

Гашек высказался о возможном возвращении российских хоккеистов на международные турниры

Гашек выступил против возвращения российских хоккеистов на международные турниры
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек на своей странице в социальной сети X высказался о возможном возвращении российских хоккеистов на международные турниры.

Он выступил против такого развития событий. «Чиновники, которые это допустят, страна, которая будет принимать соревнования, будут нести прямую ответственность за множество потерянных и искалеченных жизней», — заявил Гашек.

Ранее Гашек заявил о желании изменить подход к российским игрокам Национальной хоккейной лиги (НХЛ). «Многие российские спортсмены заслуживают нашей помощи, и я буду рад помочь им, если у меня будет такая возможность», — добавил чех.

С февраля 2022 года Гашек продвигает инициативы против российских спортсменов. В частности, он призывал руководителей НХЛ уйти в отставку из-за позиции по России.

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