Исинбаева вернулась в Россию на похороны своего тренера

Исинбаева вернулась в Россию на похороны своего тренера Трофимова

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева вернулась в Россию. Об этом сообщает «Блокнот Волгоград».

Спортсменка с букетом белых роз посетила церемонию прощания со своим тренером Евгением Трофимовым. Она проходит в среду, 8 января, в Волгограде.

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) сообщила о том, что Трофимова не стало, 3 января. Тренеру было 80 лет. Он был отмечен государственными наградами, среди которых медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе назвала Исинбаеву предателем Родины. По ее мнению, спортсменка не должна была уезжать в Испанию.