Сербия разорвала сразу несколько военных контрактов с Россией. В чем причина и как отреагировали в Москве?

Сербия расторгла сразу несколько военных контрактов с Россией

Сербия расторгла несколько контрактов с Россией по поставкам вооружения, сообщил начальник Генерального штаба армии республики генерал Милан Мойсилович. По его словам, Белград пошел на это из-за нестабильной ситуации в мире.

Корреспондент сербского издания «Новости» спросил Мойсиловича, затруднили ли санкции против Москвы использование Белградом российского оружия. Глава Генштаба ответил, что армия Сербии находит способы обслуживать свою военную технику, поскольку вооружение, произведенное в СССР и России, есть у многих стран и производится во многих государствах по лицензиям.

Что касается поставок оружия из РФ, то это на данный момент практически невозможно Милан Мойсилович начальник Генштаба армии Сербии

Генерал добавил, что Сербия расторгла некоторые контракты, а некоторые отложила в надежде, что ситуация в международных отношениях на глобальном уровне нормализуется и позволит реализовать имеющиеся соглашения. Он заверил, что власти республики пытаются найти выход из этой ситуации по дипломатическим каналам.

Фото: Darko Vojinovic / AP

В России прокомментировали разрыв контрактов с Сербией

Заявление Мойсиловича прокомментировал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что руководство Сербии, в частности президент Александр Вучич, находится под постоянным давлением в окружении стран НАТО.

Честно говоря, он сопротивляется любым попыткам втянуть его в санкционную политику против нашей страны. Но я думаю, что это не принципиально, потому что у нас особых поставок сейчас и не было Владимир Джабаров член Совета Федерации

Он предположил, что для Сербии важно показать Западу свою нейтральную позицию, и это ее право. «Но, как правило, такие вещи все равно ни к чему не приводят. У нас все равно отношения с Сербией самые доброжелательные и, я уверен, что мы и дальше будем развивать их», — заключил сенатор.

Фото: Marko Djurica / Reuters

Ранее Сербия отказалась покупать у России истребители

В апреле 2024 года стало известно, что Сербия почти согласовала сделку с Францией по истребителям, отказавшись от покупки самолетов у России из-за конфликта на Украине. Сообщалось, что Белград испытывает ряд проблем, связанных с необходимостью технического обслуживания советских вооружений, и не может покупать запчасти у России из-за международной политической обстановки.

Депутат Госдумы Алексей Чепа тогда заявил, что отказ Сербии покупать истребители у России не скажется на отношениях двух стран. «Очевидно, они взвесили все за и против и вынуждены были отказаться по этой причине», — отметил он, объяснив, что на Вучича оказывается колоссальное давление со стороны Запада.