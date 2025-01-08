Сербия расторгла несколько контрактов с Россией по поставкам вооружения, сообщил начальник Генерального штаба армии республики генерал Милан Мойсилович. По его словам, Белград пошел на это из-за нестабильной ситуации в мире.
Корреспондент сербского издания «Новости» спросил Мойсиловича, затруднили ли санкции против Москвы использование Белградом российского оружия. Глава Генштаба ответил, что армия Сербии находит способы обслуживать свою военную технику, поскольку вооружение, произведенное в СССР и России, есть у многих стран и производится во многих государствах по лицензиям.
Что касается поставок оружия из РФ, то это на данный момент практически невозможно
Генерал добавил, что Сербия расторгла некоторые контракты, а некоторые отложила в надежде, что ситуация в международных отношениях на глобальном уровне нормализуется и позволит реализовать имеющиеся соглашения. Он заверил, что власти республики пытаются найти выход из этой ситуации по дипломатическим каналам.
В России прокомментировали разрыв контрактов с Сербией
Заявление Мойсиловича прокомментировал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что руководство Сербии, в частности президент Александр Вучич, находится под постоянным давлением в окружении стран НАТО.
Честно говоря, он сопротивляется любым попыткам втянуть его в санкционную политику против нашей страны. Но я думаю, что это не принципиально, потому что у нас особых поставок сейчас и не было
Он предположил, что для Сербии важно показать Западу свою нейтральную позицию, и это ее право. «Но, как правило, такие вещи все равно ни к чему не приводят. У нас все равно отношения с Сербией самые доброжелательные и, я уверен, что мы и дальше будем развивать их», — заключил сенатор.
Ранее Сербия отказалась покупать у России истребители
В апреле 2024 года стало известно, что Сербия почти согласовала сделку с Францией по истребителям, отказавшись от покупки самолетов у России из-за конфликта на Украине. Сообщалось, что Белград испытывает ряд проблем, связанных с необходимостью технического обслуживания советских вооружений, и не может покупать запчасти у России из-за международной политической обстановки.
Депутат Госдумы Алексей Чепа тогда заявил, что отказ Сербии покупать истребители у России не скажется на отношениях двух стран. «Очевидно, они взвесили все за и против и вынуждены были отказаться по этой причине», — отметил он, объяснив, что на Вучича оказывается колоссальное давление со стороны Запада.