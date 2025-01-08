Тарасова отреагировала на возвращение Исинбаевой в Россию для прощания с тренером

Тарасова: приезд Исинбаевой для прощания с тренером — достойный поступок

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на возвращение в Россию двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой, которая пришла на церемонию прощания со своим тренером Евгением Трофимовым. Об этом сообщает «ВсеПроСпорт».

Специалист назвала поступок бывшей спортсменки достойным и человеческим. «Это ее тренер, они многие годы были близки, вместе добивались больших побед. Евгений Трофимов был для нее как отец. Исинбаева поступила как хороший человек», — заявила Тарасова.

Ранее возвращение Исинбаевой прокомментировал депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Он похвалил россиянку.

О возвращении Исинбаевой в Россию сообщалось ранее 8 января. Она с букетом белых роз посетила церемонию прощания с Трофимовым в Волгограде.