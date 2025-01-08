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18:16, 8 января 2025Спорт

В Госдуме оценили возвращение Исинбаевой в Россию на похороны ее тренера

Депутат Свишев похвалил Исинбаеву за возвращение в Россию на похороны ее тренера
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев оценил возвращение двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой в Россию на похороны ее тренера Евгения Трофимова. Об этом сообщает «ВсеПроСпорт».

Он похвалил бывшую спортсменку. «Она поступила правильно, что приехала почтить память своего тренера. Именно Трофимов дал ей дорогу в жизнь, сделал из нее человека, сделал из нее Исинбаеву. У Елены не было других вариантов, она должна была приехать», — заявил Свищев.

О возвращении Исинбаевой в Россию сообщалось ранее 8 января. Она с букетом белых роз посетила церемонию прощания с Трофимовым в Волгограде.

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) сообщила о том, что Трофимова не стало, 3 января. Тренеру было 80 лет.

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