Трамп допустил введение чрезвычайного экономического положения в США

CNN: Трамп может объявить экономическое ЧП в США из-за тарифов на ввоз товаров

Избранный президент США Дональд Трамп может объявить чрезвычайное экономическое положение в США, чтобы ввести тарифы на импорт. Об этом сообщает CNN.

«Избранный президент Дональд Трамп рассматривает возможность объявления национального чрезвычайного экономического положения», — указывают в издании.

По мнению авторов материала, именно так Дональд Трамп сможет обосновать введение тарифов на импорт как противников, так и союзников США. Это допустимо в соответствии с законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), согласно которому президент страны сможет лично контролировать ввоз товаров.

Ранее в США спрогнозировали мировой экономический кризис, сопоставимый с Великой депрессией. Одной из его возможных причин американский инвестор Джим Роджерс назвал протекционистскую политику Дональда Трампа.

