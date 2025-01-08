В Белоруссии заявили о желании провести матч со сборной России по футболу

В Белоруссии заявили о желании провести матч со сборной России по футболу в июне

Первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола Андрей Василевич анонсировал возможный товарищеский матч со сборной России. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что игра может состояться в июне. «Белорусская федерация футбола уже направила РФС предложение о проведении товарищеского матча. Готовы рассмотреть вариант с проведением матча на новом стадионе в Минске», — заявил Василевич.

В конце декабря президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил о том, что национальная команда страны сыграет с европейскими сборными. Среди возможных соперников он упоминал Белоруссию.

Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций сборная России пропустила несколько крупных международных турниров. Среди них — чемпионат мира 2022 года в Катаре и чемпионат Европы 2024 года в Германии. Жеребьевка отбора чемпионата мира 2026 года также прошла без участия россиян.

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