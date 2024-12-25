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10:46, 25 декабря 2024Спорт

Сборная России по футболу сыграет с командами из Европы

Сборная России по футболу сыграет с командами из Европы в 2025 году
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Александр Дюков

Александр Дюков . Фото: Михаил Синицын / ТАСС

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что сборная РФ сыграет с командами из Европы. Его слова приводит РИА Новости.

Дюков заявил, что товарищеские матчи должны пройти в первой половине 2025 года. Среди потенциальных соперников сборные Белоруссии, Армении, Венгрии, Турции, Грузии, Болгарии и Азербайджана.

Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций сборная России пропустила несколько крупных международных турниров. Среди них — чемпионат мира 2022 года в Катаре и чемпионат Европы 2024 года в Германии. Жеребьевка отбора чемпионата мира 2026 года также прошла без участия россиян.

Российская сборная может проводить только товарищеские матчи. В последних из них команда под руководством Валерия Карпина рекордно обыграла Бруней и разгромила Сирию.

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