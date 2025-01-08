Ветеран ВМФ США Пособец назвал Зеленского ненормальным после интервью Фридману

Президент Украины Владимир Зеленский показал, что ведет себя ненормально, в интервью американскому журналисту Лексу Фридману. Об этом написал ветеран Военно-морского флота (ВМФ) США Джек Пособец на своей странице в социальной сети X.

«Ненормальный», — так, одним словом, прокомментировал он сообщения об итогах интервью Зеленского Фридману.

В этом интервью украинский лидер несколько раз использовал ненормативную лексику, комментируя действия западных стран и президента России Владимира Путина. Кроме того, Владимир Зеленский рассказал о презрении к РФ и всему русскому народу.

Сам Лекс Фридман в свою очередь посчитал интервью с Зеленским насыщенным и душевным. Целью беседы при этом он назвал «внести вклад в продвижение мира».