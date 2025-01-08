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13:44, 8 января 2025Бывший СССР

ВСУ назвали используемой для терактов армией наемников

Рогов: ВСУ превратились в используемую для терактов армию наемников
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже превратились в армию наемников, которых используют для организации терактов. Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Сегодня ВСУ фактически трансформировались в армию наемников, которых западные спецслужбы используют для проведения террористических операций далеко за пределами постукраинского пространства», — заметил он.

Так Владимир Рогов прокомментировал сообщения о задержании украинских наемников на территории Венесуэлы. По словам президента страны Николаса Мадуро, они готовили террористические акции. При этом приезд задержанных в Венесуэлу мог быть согласован украинским руководством, считает Рогов.

Ранее Владимир Рогов рассказал о полуокружении частей ВСУ под Курахово. При этом российские войска после взятия этого города развивают наступление к западным границам Донецкой народной республики.

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