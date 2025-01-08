Журова призвала американцев посодействовать допуску российских хоккеистов до ОИ

Журова призвала фанатов из США посодействовать допуску хоккеистов РФ до ОИ

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова обратилась к американским болельщикам с просьбой посодействовать допуску российских хоккеистов до зимних Олимпийских игр 2026 года. Об этом сообщает «ВсеПроСпорт».

Она призвала фанатов хоккея из США и Канады активнее высказываться в пользу необходимости участия России в турнире. «Международная федерация хоккея может прислушаться. Я видела несколько роликов, где американцы говорят, что ждут сборную России по хоккею на Олимпиаде. Они уже в восторге от того, из каких звезд НХЛ будет сформирована российская команда», — заявила Журова.

Ранее главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг назвал условие возвращения России на международные турниры. «Давайте мы дождемся смены караула в США. 20 января. И дальше уже будет свет в конце туннеля, уверен», — заявил он.

Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России и Белоруссии на сезон-2024/2025. Вопрос участия команды в Олимпийских играх — 2026 остается открытым. Впервые ограничения были введены в феврале 2022-го.