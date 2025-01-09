Американский телеведущий сделал пугающее заявление о Канаде

Ведущий Fox News Уоттерс заявил о желании вторгнуться в Канаду

Телеведущий американского телеканала Fox News Джесси Уоттерс выразил желание вторгнуться в Канаду. Об этом он заявил в прямом эфире.

Журналист отметил, что таким образом он бы хотел «утолить империалистическую жажду». «Канада... тот факт, что они не хотят, чтобы мы их захватили, вызывает у меня желание вторгнуться», — признался он.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп предложил Канаде присоединиться к Соединенным Штатам в качестве 51-го штата. Он также опубликовал в соцсетях сразу две карты США с присоединенной Канадой.

Высказывания Трампа прокомментировал канадский премьер-министр Джастин Трюдо, подчеркнув, что нет «ни малейшего шанса», что страна войдет в состав США.