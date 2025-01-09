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09:43, 9 января 2025Спорт

Команда Овечкина устроила массовую драку во время матча НХЛ

Игроки «Вашингтона» и «Ванкувера» устроили массовую драку во время матча НХЛ
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Nick Wass / AP

«Вашингтон Кэпиталc» одержал победу над «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Статистика доступна на сайте лиги.

В начале первого периода хоккеисты «Вашингтона», за который выступает российский нападающий Александр Овечкин, организовали массовую драку. В ней участвовали Пьер-Люк Дюбуа, Кифер Шервуд и Джей Ти Миллер. В результате главный арбитр встречи наказал зачинщиков пятиминутным штрафом.

Встреча завершилась победой «Вашингтона» со счетом 2:1. Овечкин не отметился заброшенными шайбами. Команда лидирует в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, набрав 58 очков.

Овечкин выступает за «Вашингтон» 20 лет, с 2005 года. Он занимает второе место по количеству голов (872) в регулярном чемпионате НХЛ. Отставание от рекордсмена по этому показателю — канадца Уэйна Гретцки — составляет 22 шайбы.

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