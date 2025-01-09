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11:53, 9 января 2025Экономика

Предсказан скачок цен на один цветной металл

Bloomberg: никель может резко подорожать из-за действий Индонезии
Кирилл Луцюк

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Возможное сокращение добычи никеля в Индонезии может обернуться снижением мирового предложения на треть, а значит, серьезным скачком цен на этот цветной металл. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на данные Macquarie Group Ltd.

Речь идет о планах правительства Индонезии резко сократить квоты на добычу никеля с 272 миллионов тонн в 2024 году до 150 миллионов в 2025 году. Впрочем, пока такие масштабы падения добычи оцениваются как крайне маловероятные. Кроме того, на рынке все еще наблюдается небольшой избыток этого цветного металла. В 2024 году он упал из-за бурного производства в Индонезии и ослабления спроса со стороны производителей аккумуляторов. В 2025 году ситуация во многом будет зависеть от усилий Китая по стимулированию экономики, а также от тарифной политики новой администрации США.

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