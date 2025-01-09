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09:49, 9 января 2025Ценности

Раскрыто содержимое подарка номинантам «Золотого глобуса» на 104 миллиона рублей

В подарок номинантам «Золотого глобуса» на 104 миллиона рублей вошел тур на яхте
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: Chris Pizzello / AP

Журналисты Page Six раскрыли содержимое роскошного подарка, который получили все номинанты и победители прошедшей премии «Золотой глобус». Подробности опубликованы на сайте издания.

Знаменитости получили сумку Atlas Bespoke Weekender, в которой содержались презенты общей стоимостью в миллион долларов (104 миллиона рублей). В нее вошли путешествие в Финляндию на частном самолете ради северного сияния за 48 тысяч долларов (3,8 миллиона рублей) и тур на яхте в Индонезии за 60 тысяч долларов (4,7 миллиона рублей).

Кроме того, звездам предложили трехдневный отпуск на вилле на островах Теркс и Кайкос, аренда которой стоит 507 тысяч долларов (51 миллион рублей), а также пятидневный ретрит на Мальдивах за 33,8 тысячи долларов (3,4 миллиона рублей) и номер в отеле The Ritz-Carlton в Гранд-Каньоне в США за 55 тысяч долларов (5,5 миллиона рублей).

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Помимо путешествий, номинантам преподнесли бьюти-гаджеты, в том числе LED-маски, и различную люксовую уходовую косметику таких марок, как La Prairie и Beau Domaine. Вдобавок они получат костюм бренда NB44 ручной работы, беговую дорожку NordicTrack, парфюм Perfumehead, постельное белье Coyuchi, вино, сигареты и различные алкогольные напитки.

Получатели также обнаружат в сумке сертификаты на персональные тренировки по танцам и процедуры в звездной косметологической студии.

До этого стало известно, что российский актер Юра Борисов не получил премию «Золотой глобус», на которую был номинирован в категории «Лучшая мужская роль второго плана».

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