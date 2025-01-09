Россиянам раскрыли способы избавиться от усталости после новогодних праздников

Врач Лебедев посоветовал для сохранения бодрости вместо просмотра ТВ гулять

Руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев предупредил, что некоторые люди после новогодних праздников возвращаются к работе с чувством усталости и эмоциональной опустошенности. Способы избавиться от этого состояния врач раскрыл россиянам в разговоре с KP.RU.

Прежде всего для сохранения бодрости и энергии Лебедев посоветовал сменить ежедневные привычки, например, вместо просмотра телевизора больше гулять. Также он посоветовал отказаться от чрезмерного употребления еды, а спать ложиться вовремя. Помочь заснуть помогут теплая ванна с натуральными ароматическими маслами, добавил эксперт.

Лебедев порекомендовал не преувеличивать проблемы при выходе на работу. По его словам, надо осознавать, что это обычное течение жизни, и организовать рабочий процесс таким образом, чтобы войти в него плавно, поскольку на адаптацию требуется от трех до пяти дней. Также полезно будет составить план со срочными делами и по возможности не пытаться решить все вопросы разом.

Кроме того, в первые послепраздничные дни следует воздержаться от переработок, а перед возвращением домой следует прогуляться, заключил эксперт.

Ранее психотерапевт Евгений Кульгавчук предупредил, что существует ряд продуктов, употребление которых негативно влияет на эмоциональное состояние человека. На первом месте в списке вредных для психики продуктов врач расположил алкоголь.