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20:30, 9 января 2025Спорт

Сафин назвал двух фаворитов Australian Open

Сафин назвал Синнера и Алькараса главными фаворитами Australian Open-2025
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Бывший российский теннисист Марат Сафин назвал двух фаворитов Australian Open-2025. Его слова приводит Telegram-канал «Лучший теннисный подкаст».

Экс-спортсмен выделил итальянца Янника Синнера и испанца Карлоса Алькараса. «Они оба молоды, амбициозны и заточены на победы. У них есть внутреннее противостояние: кто выиграет больше титулов. Это настоящие победители по своей натуре, и они не признают авторитетов», — заявил Сафин.

Россиянин также оценил перспективы соотечественника Даниила Медведева. «В его части сетки есть опасный соперник — Алексей Попырин. Это перспективный игрок, который может показать интересную и оснащенную игру», — отметил Сафин.

Australian Open пройдет с 12 по 26 января. У мужчин действующим победителем турнира является Синнер. В финале он обыграл Медведева.

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