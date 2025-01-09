Сафин назвал Синнера и Алькараса главными фаворитами Australian Open-2025

Бывший российский теннисист Марат Сафин назвал двух фаворитов Australian Open-2025. Его слова приводит Telegram-канал «Лучший теннисный подкаст».

Экс-спортсмен выделил итальянца Янника Синнера и испанца Карлоса Алькараса. «Они оба молоды, амбициозны и заточены на победы. У них есть внутреннее противостояние: кто выиграет больше титулов. Это настоящие победители по своей натуре, и они не признают авторитетов», — заявил Сафин.

Россиянин также оценил перспективы соотечественника Даниила Медведева. «В его части сетки есть опасный соперник — Алексей Попырин. Это перспективный игрок, который может показать интересную и оснащенную игру», — отметил Сафин.

Australian Open пройдет с 12 по 26 января. У мужчин действующим победителем турнира является Синнер. В финале он обыграл Медведева.