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17:48, 9 января 2025Экономика

Сотрудникам крупнейших банков предрекли сокращение из-за ИИ

Bloomberg: В течение пяти лет крупнейшие банки сократят до 200 тысяч сотрудников
Вячеслав Агапов

Фото: Luca Bravo / Unsplash

В течение ближайших трех-пяти лет крупнейшие банки сократят до 200 тысяч сотрудников из-за распространения искусственного интеллекта (ИИ). Такое развитие событий предрекли аналитики Bloomberg Intelligence.

Сотрудники отделов информационных технологий и ИТ-отделов Citigroup, JPMorgan, Goldman Sachs и других глобальных кредитных организаций ожидают сокращения трех процентов персонала — их задачи возьмет на себя ИИ. Наибольшему риску увольнений подвергнутся бэк-офис, средний офис и операционные подразделения, а также службы поддержки клиентов. При этом почти четверть респондентов прогнозируют сокращение пяти-десяти процентов общей численности персонала.

Восемь из десяти респондентов ожидают, что генеративный ИИ повысит производительность и прибыль как минимум на пять процентов в ближайшие три-пять лет. При этом многие аналитики полагают, что развитие ИИ и автоматизация рабочих процессов приведут к трансформации ряда специальностей, а не их полному исчезновению.

В 2023 году 20 крупнейших банков мира сократили рекордное число работников — 61,9 тысячи. Больше всего сотрудников уволила швейцарская UBS Group, поглотившая Credit Suisse (13 тысяч человек). На втором месте оказались американские Wells Fargo и Citigroup: 12 и 5 тысяч работников соответственно.

Американская Citigroup планирует в течение следующих двух лет сократить 20 тысяч сотрудников. Как заявил финансовый директор корпорации Марк Мейсон, увольнения пройдут в рамках масштабной реструктуризации, о которой было объявлено в сентябре 2023 года. Ожидается, что она позволит корпорации снизить издержки на 2-2,5 миллиарда долларов.

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