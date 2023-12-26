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15:47, 26 декабря 2023Экономика

Крупнейшие банки сократили рекордное число сотрудников

FT: крупнейшие банки сократили более 60 тысяч сотрудников по всему миру

Фото: Vuk Valcic / Globallookpress.com

В 2023 году 20 крупнейших банков мира сократили рекордное число работников — 61,9 тысячи. О массовых увольнениях сообщает Financial Times (FT).

Последний год стал одним из самых тяжелых для сотрудников банковской отрасли со времен мирового финансового кризиса 2007-2008 годов, когда лишились работы более 140 тысяч человек. Больше всего сотрудников уволила швейцарская UBS Group, поглотившая Credit Suisse (13 тысяч человек). На втором месте оказались американские Wells Fargo и Citigroup: 12 и 5 тысяч работников соответственно.

По данным Reuters, из-за резкого снижения количества IPO и сделок по слияниям и поглощениям и последующего сокращения комиссионных европейским банкирам предрекли уменьшение бонусов. По подсчетам исследовательской компании Dealogic, количество сделок упало до рекордно низкого уровня с 2005 года.

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В мае американский финансовый конгломерат JPMorgan Chase решил уволить 15 процентов персонала в поглощенном им проблемном First Republic Bank (FRB). Банк разослал сотрудникам письма о сокращении тысячи человек. В общей сложности в FRB работали семь тысяч сотрудников.

Один из крупнейших в мире инвестиционных банков, американский Goldman Sachs, уволил более трех тысяч своих сотрудников в первой половине января из-за убытков в некоторых подразделениях компании. Также сократить персонал решил швейцарский банк Credit Suisse — в планах организации уволить 17 процентов сотрудников к 2025 году.

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      Вячеслав Агапов
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