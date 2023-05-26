В проблемном американском банке проведут массовые увольнения

FT: JPMorgan Chase уволит 15 процентов сотрудников поглощенного First Republic Bank

Американский финансовый конгломерат JPMorgan Chase принял решение уволить 15 процентов персонала в поглощенном им проблемном First Republic Bank (FRB). Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

Банк разослал сотрудникам письма, в которых сообщает о сокращении тысячи человек. В общей сложности в FRB работали семь тысяч сотрудников.

Работники, которых коснулась волна массовых увольнений, будут получать зарплату и льготы в течение двух месяцев. Кроме того, им будет предложена единовременная выплата с сохранением льгот. Остальные сотрудники смогут получить должности в JPMorgan Chase на полный или неполный рабочий день.

Проблемы у First Republic Bank, который в конце 2022 года занимал 14-е место по объемам активов в США, начались в апреле 2023 года. 25 апреля банк сообщил об оттоке депозитов на 40,8 процента за первые три месяца года (до 104,47 миллиарда долларов по сравнению с 176,43 миллиарда долларов в четвертом квартале годом ранее).

После этого акции организации рекордно упали, и 1 мая Федеральная корпорация страхования депозитов (FDIC) заявила о продаже FRB конкуренту — банку JPMorgan Chase с управлением в Нью-Йорке.

