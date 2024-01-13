Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
00:44, 13 января 2024Экономика

Американский банк сократит десятки тысяч сотрудников

Американская корпорация Citigroup сократит 20 тысяч сотрудников

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Американская финансовая корпорация Citigroup планирует сократить 20 тысяч сотрудников в течение следующих двух лет. Об этом сообщило финансовый директор корпорации Марк Мейсон, передает агентство Reuters.

Уточняется, что увольнения пройдут в рамках масштабной реструктуризации, о которой было объявлено в сентябре 2023 года. Ожидается, что она позволит корпорации снизить издержки на 2—2,5 миллиарда долларов.

Ранее стало известно, что в 2023 году 20 крупнейших банков мира сократили рекордное число работников — 61,9 тысячи. Больше всего сотрудников уволила швейцарская UBS Group, поглотившая Credit Suisse (13 тысяч человек). На втором месте оказались американские Wells Fargo и Citigroup: 12 и 5 тысяч работников соответственно.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Захарова ответила Байдену на слова о легитимности ударов по Йемену

      В окрестностях Киева произошли взрывы

      Популярного российского блогера объявили в розыск

      Американский банк сократит десятки тысяч сотрудников

      Венедиктов подал иск к «Газпром-Медиа» из-за закрытия «Эха Москвы»

      Командование ВСУ заявило об острой нужде в американских штурмовиках

      Байден назвал хуситов «террористической группировкой»

      Москвичей предупредили о сильном морозе

      В Пентагоне сообщили о результатах атаки по Йемену

      Получена связь с оборудованием лунного модуля Peregrine

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости