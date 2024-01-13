Американский банк сократит десятки тысяч сотрудников

Американская корпорация Citigroup сократит 20 тысяч сотрудников

Американская финансовая корпорация Citigroup планирует сократить 20 тысяч сотрудников в течение следующих двух лет. Об этом сообщило финансовый директор корпорации Марк Мейсон, передает агентство Reuters.

Уточняется, что увольнения пройдут в рамках масштабной реструктуризации, о которой было объявлено в сентябре 2023 года. Ожидается, что она позволит корпорации снизить издержки на 2—2,5 миллиарда долларов.

Ранее стало известно, что в 2023 году 20 крупнейших банков мира сократили рекордное число работников — 61,9 тысячи. Больше всего сотрудников уволила швейцарская UBS Group, поглотившая Credit Suisse (13 тысяч человек). На втором месте оказались американские Wells Fargo и Citigroup: 12 и 5 тысяч работников соответственно.