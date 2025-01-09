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16:30, 9 января 2025Спорт

Ученые развенчали стандарт ходьбы в десять тысяч шагов

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Freepik

Ученые Brigham and Women's Hospital в Бостоне развенчали стандарт ходьбы в десять тысяч шагов. Об этом сообщает Men Today.

В исследовании приняли участие 15 тысяч женщин старше 62 лет. В результате выяснилось, что женщины, проходившие менее десяти тысяч шагов, а именно от 8000 до 8500 шагов в день, также снижали риск сердечно-сосудистых заболеваний на 40 процентов по сравнению с теми, кто не ходил вообще.

При этом такая же динамика наблюдалась у тех, кто тренировался по 75 минут в день. Это позволило врачам предположить, что измерение количества шагов может быть ненужным. По мнению ученых, такую физическую активность, как езда на велосипеде или плавание, невозможно отслеживать по шагам, однако она также является полезной для здоровья.

Ранее заведующий отделением травматологии и ортопедии клиники ЦКБ «РЖД-медицина» Василий Строганов назвал важные упражнения для людей после 30 лет. Строганов посоветовал каждый день проходить по десять тысяч шагов и подниматься по лестнице вместо лифта.

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