В Грузии предложили экс-президенту считать себя Гитлером или Муссолини

Член «Грузинской мечты» Мдинарадзе: Экс-президент может считать себя Гитлером

Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили может считать себя Адольфом Гитлером или Бенито Муссолини. Об этом заявил исполнительный секретарь партии «Грузинская мечта» и лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе, передает «Sputnik Грузия» в Telegram.

«Не могу оценивать психоэмоциональное состояние Саломе Зурабишвили. Она может сказать, что она Муссолини или Гитлер», — сказал он в ответ на заявление экс-лидера страны о том, что она является единственным легитимным президентом Грузии.

Как отметил Мдинарадзе, действия Зурабишвили и ее сторонников похожи на действия Гитлера и Муссолини. Он также выразил облегчение, что в стране завершены «моделированные реальности». По его словам, этого не изменят бывший глава государства или другой член партии «Единое национальное движение».

9 января Зурабишвили заявила о продолжении исполнения функций грузинского президента. По ее мнению, Грузия находится в глубоком кризисе. Она назвала выходом из него проведение новых парламентских выборов.