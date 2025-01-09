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19:50, 9 января 2025Бывший СССР

В Грузии предложили экс-президенту считать себя Гитлером или Муссолини

Член «Грузинской мечты» Мдинарадзе: Экс-президент может считать себя Гитлером
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
Кристина Есикова (редактор отдела БСССР)
Мамука Мдинарадзе

Мамука Мдинарадзе. Фото: РИА Новости

Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили может считать себя Адольфом Гитлером или Бенито Муссолини. Об этом заявил исполнительный секретарь партии «Грузинская мечта» и лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе, передает «Sputnik Грузия» в Telegram.

«Не могу оценивать психоэмоциональное состояние Саломе Зурабишвили. Она может сказать, что она Муссолини или Гитлер», — сказал он в ответ на заявление экс-лидера страны о том, что она является единственным легитимным президентом Грузии.

Как отметил Мдинарадзе, действия Зурабишвили и ее сторонников похожи на действия Гитлера и Муссолини. Он также выразил облегчение, что в стране завершены «моделированные реальности». По его словам, этого не изменят бывший глава государства или другой член партии «Единое национальное движение».

9 января Зурабишвили заявила о продолжении исполнения функций грузинского президента. По ее мнению, Грузия находится в глубоком кризисе. Она назвала выходом из него проведение новых парламентских выборов.

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