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01:16, 9 января 2025Россия

В России высказались об ограничениях в школах из-за метапневмовируса

Минпросвещения: в школах не планируют вводить ограничений из-за метапневмовируса
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press

В России не планируют вводить карантин в учебных заведениях из-за метапневмовируса. Об этом сообщила пресс-служба Минпросвещения в Telegram-канале.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что система образования продолжает работать в штатном режиме. В настоящий момент ограничения в российских школах вводить не планируется, добавил он.

Ранее главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов рассказал о способах защититься от метапневмовируса.

В начале января сообщалось, что в граничащем с Россией Казахстане произошла вспышка метапневмовируса человека (hMPV) — одного из возбудителей респираторных инфекций. С 1 октября 2024 года там уже выявлено более 30 случаев заражения. Новый вирус пришел из Китая, больницы северных провинций которого переполнены пациентами.

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