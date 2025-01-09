В России высказались об ограничениях в школах из-за метапневмовируса

Минпросвещения: в школах не планируют вводить ограничений из-за метапневмовируса

В России не планируют вводить карантин в учебных заведениях из-за метапневмовируса. Об этом сообщила пресс-служба Минпросвещения в Telegram-канале.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что система образования продолжает работать в штатном режиме. В настоящий момент ограничения в российских школах вводить не планируется, добавил он.

Ранее главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов рассказал о способах защититься от метапневмовируса.

В начале января сообщалось, что в граничащем с Россией Казахстане произошла вспышка метапневмовируса человека (hMPV) — одного из возбудителей респираторных инфекций. С 1 октября 2024 года там уже выявлено более 30 случаев заражения. Новый вирус пришел из Китая, больницы северных провинций которого переполнены пациентами.