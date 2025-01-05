В Минздраве назвали способы защититься от метапневмовируса

Чуланов посоветовал соблюдать меры профилактики ОРВИ от метапневмовируса

Для предотвращения заражения метапневмовирусом следует соблюдать стандартные меры профилактики ОРВИ. Такой способ защититься от заболевания РБК назвал главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

По словам эксперта, необходимо обрабатывать руки спиртосодержащим антисептиком, мыть их с мылом, проветривать помещения, а также стараться не находиться в местах массового пребывания и избегать общения с людьми, имеющими симптомы ОРВИ.

Чуланов также рассказал, что детям до пяти лет, пожилым людям старше 65, а также лицам с иммунодефицитом грозит тяжелое течение метапневмовируса. Как указал специалист, метапневмовирус проявляется так же, как и многие другие ОРВИ, — его симптомами являются кашель, заложенность носа, насморк, повышение температуры, одышка, осиплость голоса. У взрослых болезнь может протекать бессимптомно.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что метапневмовирус можно диагностировать с помощью российского ОРВИ-скрина. Разработанное в Центральном НИИ эпидемиологии ведомства средство предназначено для быстрой и точной диагностики респираторных вирусных инфекций.