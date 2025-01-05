Названы группы риска тяжелого течения метапневмовируса

Минздрав: тяжелое течение метапневмовируса грозит детям и пожилым людям

Детям до пяти лет, пожилым людям старше 65, а также лицам с иммунодефицитом грозит тяжелое течение метапневмовируса. Группы риска тяжелого течения болезни назвал главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням профессор Владимир Чуланов, его цитирует РИА Новости.

По словам эксперта, метапневмовирус проявляется так же, как и многие другие ОРВИ, — его симптомами являются кашель, заложенность носа, насморк, повышение температуры, одышка, осиплость голоса. У взрослых болезнь может протекать бессимптомно.

Метапневмовирус широко распространен по всему миру и относится к типичным возбудителям ОРВИ, отметил Чуланов. В России для метапневмовирусной инфекции характерны сезонные подъемы заболеваемости.

Больницы в северных провинциях Китая переполнены пациентам с метапневмовирусом, и большая часть из них — дети и подростки. При заболевании развиваются симптомы, схожие с теми, что появляются при COVID-19: боль в горле, кашель, слабость, головокружение, озноб. В основном болезнь протекает легко, но у людей со слабым иммунитетом могут развиться бронхит и пневмония.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что метапневмовирус можно диагностировать с помощью российского ОРВИ-скрина. Этот набор реагентов доступен с 2010 года. Разработанное в Центральном НИИ эпидемиологии ведомства средство предназначено для быстрой и точной диагностики респираторных вирусных инфекций.

В Казахстане уже зафиксировали более 30 случаев заражения метапневмовирусом. Также болезнь выявили у нескольких пациентов в Великобритании.