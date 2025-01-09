В российском регионе оштрафовали клуб после вечеринки с трансгендерами из Таиланда

В Якутии суд оштрафовал клуб Number Оne за пропаганду ЛГБТ из-за вечеринки

В Якутии суд оштрафовал китайский клуб-ресторан Number Оne на 250 тысяч рублей после вечеринки с трансгендерами (в России «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено) из Таиланда. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

Кампанию «Джинлун», которой принадлежит клуб, признали виновной по статье 20.2.2 КоАП РФ («Организация массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка»). Представители фирмы признали вину частично, в части пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений с протоколом не согласились.

2 января мэрия Якутска заявила о пропаганде нетрадиционных отношений в Number Оne из-за того, что в заведении проводятся выступления с участием приглашенных из Таиланда трансгендерных женщин и мужчин. После этого начались проверки.

