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08:09, 9 января 2025Силовые структуры

В российском регионе оштрафовали клуб после вечеринки с трансгендерами из Таиланда

В Якутии суд оштрафовал клуб Number Оne за пропаганду ЛГБТ из-за вечеринки

Фото: Wesley Tingey / Unsplash

В Якутии суд оштрафовал китайский клуб-ресторан Number Оne на 250 тысяч рублей после вечеринки с трансгендерами (в России «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено) из Таиланда. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

Кампанию «Джинлун», которой принадлежит клуб, признали виновной по статье 20.2.2 КоАП РФ («Организация массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка»). Представители фирмы признали вину частично, в части пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений с протоколом не согласились.

2 января мэрия Якутска заявила о пропаганде нетрадиционных отношений в Number Оne из-за того, что в заведении проводятся выступления с участием приглашенных из Таиланда трансгендерных женщин и мужчин. После этого начались проверки.

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