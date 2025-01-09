Вяльбе прокомментировала переход российского лыжника в иностранную сборную

Вяльбе о переходе лыжника Гонтаря в сборную Словении: не знаю о его планах

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала переход лыжника Валерия Гонтаря в сборную Словении. Ее слова приводит «Рейтинг Букмекеров».

Специалист заявила, что спортсмен четыре года не соревновался в России. «Не имею понятия о его планах и не знаю, заканчивал он карьеру или тренировался», — отреагировала Вяльбе на переход Гонтаря в иностранную команду.

Ранее стало известно о переходе Гонтаря в сборную Словении. Лыжник является двукратным чемпионом зимней Универсиады. Последний раз он выступал за сборную России в сезоне-2019/2020.

В 2022 году сообщалось, что Гонтарь получил украинское гражданство, однако эта информация не подтвердилась. Тогда лыжник опроверг новость и признался, что получал негативные сообщения и даже угрозы расправы.