Российский лыжник перешел под флаг Словении

Российский лыжник Валерий Гонтарь перешел под флаг Словении

Российский лыжник Валерий Гонтарь перешел под флаг Словении. Об этом сообщается на сайте Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

В профиле спортсмена на сайте FIS стоит флаг Словении. Ранее Гонтарь анонсировал переход в национальную сборную другой страны, но не уточнял, какой именно.

В 2022 году сообщалось, что Гонтарь получил украинское гражданство, однако эта информация не подтвердилась. Тогда лыжник опроверг новость и признался, что получал негативные сообщения и даже угрозы расправы.

Гонтарь — двукратный чемпион зимней Универсиады 2017 года. В этапах Кубка мира лыжник участия не принимал.

