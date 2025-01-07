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18:35, 7 января 2025Спорт

Российский лыжник перешел под флаг Словении

Российский лыжник Валерий Гонтарь перешел под флаг Словении
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Fei Maohua / Globallookpress.com

Российский лыжник Валерий Гонтарь перешел под флаг Словении. Об этом сообщается на сайте Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

В профиле спортсмена на сайте FIS стоит флаг Словении. Ранее Гонтарь анонсировал переход в национальную сборную другой страны, но не уточнял, какой именно.

В 2022 году сообщалось, что Гонтарь получил украинское гражданство, однако эта информация не подтвердилась. Тогда лыжник опроверг новость и признался, что получал негативные сообщения и даже угрозы расправы.

Гонтарь — двукратный чемпион зимней Универсиады 2017 года. В этапах Кубка мира лыжник участия не принимал.

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