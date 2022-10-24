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00:25, 25 октября 2022Спорт

Российский лыжник опроверг получение украинского гражданства

Российский лыжник Валерий Гонтарь опроверг получение украинского гражданства

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Российский лыжник Валерий Гонтарь опроверг получение украинского гражданства. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Шум непонятно отчего, почему и откуда. Так много вопросов у меня возникло в эти дни. Гражданства Украины я не имею. Очень смешно, глупо и дико читать и видеть это все», — заявил он. Спортсмен рассказал, что получил много негативных сообщений. «Меня за это отчитывают, унижают, оскорбляют. Вплоть до угроз расправы. Какие-то загадочные люди писали, что на кол меня посадят. Откуда столько негатива, я понять не могу», — поделился Гонтарь.

18 октября появилась информация, что Гонтарь сменил гражданство на украинское. Сообщалось, что он покинул Россию и сейчас пытается найти работу в Австрии.

Гонтарь — двукратный чемпион зимней Универсиады 2017 года. В этапах Кубка мира лыжник участия не принимал.

Дарья Коршунова
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