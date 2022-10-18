Стало известно о смене российским лыжником гражданства на украинское

«Чемпионат.com»: российский лыжник Валерий Гонтарь сменил гражданство на украинское

Стало известно о смене российским лыжником Валерием Гонтарем гражданства на украинское. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

По информации издания, спортсмен покинул Россию, получил украинский паспорт и сейчас пытается найти работу в Австрии. Так как лыжник не выступал на соревнованиях с сезона-2019/2020, ему не нужно будет отбывать карантин, если он захочет перейти в другую сборную.

Гонтарь — двукратный чемпион зимней Универсиады 2017 года. В этапах Кубка мира лыжник участия не принимал.

17 октября президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала срыв перехода двух российских лыжниц в сборную Израиля. «Это две сестры, горнолыжницы. Их семья ранее переехала жить в другую страну. Они еще дети, их уровень довольно низкий», — сказала она, добавив, что этот переход не стоит рассматривать как побег из страны.