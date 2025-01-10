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19:54, 10 января 2025Мир

Администрация Байдена сообщила команде Трампа о новых санкциях против России

Администрация Байдена сообщила команде Трампа о новых антироссийских санкциях
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)
СюжетСанкции против России:

Фото: Craig Hudson / Reuters

Администрация действующего президента США Джо Байдена сообщила команде избранного американского лидера Дональда Трампа о введении новых антироссийских санкций, коснувшихся энергетического сектора. Об этом сообщил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, передает РИА Новости.

«Мы на каждом этапе и по каждому важному вопросу держали команду Трампа в курсе наших решений, объясняли, что мы делаем и почему», — заявил Кирби.

Представитель Белого дома призвал приближенных Трампа выразить свою реакцию на решение действующего американского руководства. Кирби добавил, что избранному президенту после инаугурации потребуется одобрение Конгресса США для отмены санкций.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новые санкционные ограничения, заявив, что из-за них Байден не оставит след в истории, а наследит перед уходом с поста.

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