Уничтожить богачей и тайно замести следы. Кого называют виновником пожаров, стирающих особняки звезд с лица Земли?

На месте пожара, уничтожившего дома звезд Голливуда, поймали мужчину с огнеметом

Пожары, охватившие Лос-Анджелес, породили множество теорий заговора. Сторонники Трампа винят демократов и все, что те поддерживают, — от равноправия до защиты исчезающих видов. Голливудские звезды подозревают, что в городе орудуют поджигатели. Тем временем в TikTok распространяется версия, что пожары устроены по указанию рэпера Пи Дидди. Таким образом он и другие знаменитости якобы скрывают злодеяния, которые они творили в своих подземных тоннелях.

Пожары уничтожили особняки голливудских знаменитостей

Лесные пожары, подступившие к Лос-Анджелесу с нескольких сторон, уже уничтожили более 10 тысяч зданий, есть человеческие жертвы. Респектабельный район Пасифик-Палисейдс, располагавшийся на краю города, выгорел почти дотла.

Среди пострадавших немало знаменитостей. Огонь уничтожил особняк Пэрис Хилтон, домов лишились звезда «Звездных войн» Марк Хэмилл и актер Джефф Бриджес, снимавшийся в «Железном человеке» и «Большом Лебовски». Мел Гибсон обнаружил, что от его дома осталось одно пепелище, когда вернулся с записи подкаста Джо Рогана.

Фото: John Locher / AP

Городские службы не справляются с тушением огня. Система пожарных гидрантов, по которой поступает вода, просто не рассчитана на такое количество одновременных возгораний. Когда горит не один или два дома, а целый район, воды начинает не хватать.

Распространению огня способствует сезонный ветер Санта-Ана, который дует в Калифорнии осенью и зимой. Он приносит на тихоокеанское побережье очень жаркую и сухую погоду. В этом году ветер Санта-Ана на редкость сильный: его скорость достигает 44 метров в секунду.

В распространении огня заподозрили поджигателей

В голливудских групповых чатах уже несколько дней ходят слухи о поджигателях, которые намеренно устраивают пожары. Конспирологи называют несколько возможных мотивов, которыми могут руководствоваться злоумышленники.

Одни сравнивают возможных поджигателей с Луиджи Манджоне, который расправился с главой самой ненавидимой страховой компании Америки. По их мнению, поджигателями движет ненависть к богатствам голливудской элиты. Другие подозревают, что во всем виноваты экотеррористы.

Несколько известных актеров успели высказаться о поджигателях в соцсетях. В частности, об этом написали актер Харри Уинклер, известный по сериалам «Задержка в развитии» и «Счастливые дни», актер Джош Гад, озвучивавший снеговика в «Холодном сердце», и актриса Иветт Николь Браун, снимавшаяся в сериале «Сообщество».

Их определенно устраивают в разных частях Лос-Анджелеса. Два возгорания было в районе, где я живу, хотя рядом нет ни одного очага лесных пожаров. Старожилы говорят, что такое, к сожалению, бывает, когда где-то вспыхивает пожар. Злые люди начинают устраивать другие пожары, чтобы просто посмотреть на катастрофу Джемель Хилл журналистка

Известный подкастер Джо Роган предрек пожар еще в декабре, когда брал интервью у режиссера Квентина Тарантино. По его словам, об этом ему говорил некий пожарный. «Однажды, если будет правильный ветер, и возгорание начнется именно там, где нужно, огонь охватит весь Лос-Анджелес до самого океана, и нам его никак не остановить», — якобы сказал тот.

В четверг, 9 января, в Лос-Анджелесе действительно задержали предполагаемого поджигателя. Жители одного из районов города заметили на улице подозрительного человека, вооруженного, по их словам, огнеметом. Они сами связали его, а потом вызвали полицию.

Задержанный оказался 30-летним бездомным. Его причастность к распространению огня пока не подтверждена. За огнемет, по всей видимости, приняли большой газовый баллон желтого цвета, который у него был.

Фото: Mike Blake / Reuters

Конспирологи считают, что страховщики знали о грядущем пожаре

Согласно другой популярной теории заговора, страховые компании заранее знали о грядущих пожарах в Лос-Анджелесе. В 2024 году крупные американские страховщики массово отказывались страховать недвижимость в нескольких районах Лос-Анджелеса. Есть места, жители которых могут рассчитывать только на государственную страховку. Частные фирмы отказываются иметь с ними дело.

Лишь за июль 2024 года крупная страховая компания State Farm отказалась продлевать почти 70 процентов договоров, заключенных жителями района Пасифик-Палисейдс. Это было своевременным решением: в январе большая часть их домов сгорела.

Сами страховщики объясняют постепенный уход из Лос-Анджелеса многочисленными стихийными бедствиями, которые все чаще случаются в Калифорнии. Страховых случаев стало больше, а ограничения на страховые премии не позволяют их окупить. Об этой проблеме было известно задолго до пожаров.

Хотя в течение нескольких лет не было значительных убытков от лесных пожаров, катастрофические ураганы в начале 2023 года и растущие тенденции в некатастрофических убытках от затоплений и претензиях по ответственности (особенно по коммерческим линиям и личным зонтичным полисам), без дополнительной премии, необходимой для покрытия этих растущих расходов, привели к крупным убыткам в андеррайтинге Дениз Хардин исполнительный директор State Farm

Самая экзотическая теория заговора, распространяющаяся преимущественно в TikTok, винит в лос-анджелесских пожарах рэпера Пи Дидди. В сентябре 2024 года его арестовали по обвинениям в сексуализированном насилии, торговле людьми и рэкете, но это, по мнению конспирологов, было далеко не единственным, чем он занимался.

Авторы конспирологических видео утверждают, что от его дома расходились тайные тоннели, один из которых вел к особняку Playboy. Пожары устроены для того, чтобы замести следы. Дома других знаменитостей, как они считают, сгорели по той же причине: это якобы потребовалось голливудской элите, чтобы уничтожить следы своих «злодеяний».