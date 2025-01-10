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19:41, 10 января 2025Из жизни

В массовых пожарах в особняках голливудских знаменитостей обвинили поджигателей

В распространении пожаров в Лос-Анджелесе обвинили поджигателей
Олег Парамонов
Олег Парамонов
СюжетЛесные пожары:
Генри Уинклер

Генри Уинклер. Фото: Danny Moloshok / Reuters

Некоторые голливудские актеры подозревают, что лесные пожары в Лос-Анджелесе устроены поджигателями. Об этом сообщает издание Daily Beast.

В голливудских групповых чатах уже несколько дней ходят слухи о поджигателях, которые намеренно устраивают массовые пожары в особняках знаменитостей. Поводом для них стало появление сразу нескольких очагов возгорания, расположенных на разных краях города.

Сторонники подобных теорий заговора называют несколько возможных мотивов, которыми могут руководствоваться злоумышленники. Одни сравнивают возможных поджигателей с Луиджи Манджоне, который расправился с главой самой ненавидимой страховой компании Америки. По их мнению, поджигателями движет ненависть к богатствам голливудской элиты. Другие обвинили в распространении огня неких экотеррористов.

Несколько известных актеров успели высказаться о поджигателях в соцсетях. В частности, об уверенности в том, что пожары распространяют злоумышленники, написали актер Харри Уинклер, известный по сериалам «Задержка в развитии» и «Счастливые дни», Джош Гад, озвучивавший снеговика в «Холодном сердце», и актриса Иветт Николь Браун, снимавшаяся в сериале «Сообщество».

Их определенно устраивают в разных частях Лос-Анджелеса. Два возгорания было в районе, где я живу, хотя рядом нет ни одного очага лесных пожаров. Старожилы говорят, что такое, к сожалению, бывает, когда где-то вспыхивает пожар. Злые люди начинают устраивать другие пожары, чтобы просто посмотреть на катастрофу

Джемель Хиллжурналистка
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Пожары, охватившие Лос-Анджелес, уже уничтожили более 10 тысяч зданий. Среди пострадавших немало знаменитостей. Сгорел особняк Пэрис Хилтон, домов лишились актеры Марк Хэмилл и Джефф Бриджес. Мел Гибсон вернулся на пепелище после участия в подкасте Джо Рогана, где он рассуждал о пожарах в Лос-Анджелесе.

Ранее сообщалось, что основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс назвал теорию заговора со своим участием, из-за которой люди пристают к нему на улицах.

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