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15:19, 9 января 2025Мир

Сын Трампа резко высказался об Украине после мощных пожаров в США. Они лишили жилья звезд Голливуда

Сын Трампа связал пожары в Калифорнии с отправкой оборудования на помощь Украине
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alex Brandon / AP

Сын избранного президента США Дональда Трампа Дональд Трамп-младший сделал резкое заявление об Украине на фоне разрушительных лесных пожаров в Калифорнии.

Предприниматель связал масштабное бедствие в западном американском штате с тем, что пожарное оборудование из Калифорнии было отправлено на помощь Украине. Своими мыслями он поделился в соцсети X (бывший Twitter).

О, глядите, конечно же пожарная служба Лос-Анджелеса пожертвовала часть своих припасов Украине

Дональд Трамп-младшийпредприниматель, старший сын избранного президента США Дональда Трампа

В то же время Дональд Трамп, недавно избранный на высший пост США, обрушился с критикой на губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома. В социальной сети Truth Social он предложил губернатору уйти в отставку, возложив на него ответственность за пожары.

«Они превратились в пепел, и Гэвин должен уйти в отставку. Это все его вина», — написал Трамп, при этом исковеркав фамилию губернатора на Newscum (игра слов, означающая «шлак» или «отбросы» — прим. «Ленты.ру»).

Фото: Michael Ho Wai Lee / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В США ввели режим масштабного бедствия

На фоне катастрофы действующий президент США Джо Байден ввел режим масштабного бедствия, чтобы поддержать местные власти в борьбе с последствиями стихии. Президент распорядился выделить федеральную помощь в дополнение к усилиям, которые прикладывают штат, местные племена и власти по ликвидации лестных пожаров и восстановлению пострадавших районов.

По подсчетам специалистов, ущерб от пожаров в Лос-Анджелесе оценивается в 52-57 миллиардов долларов, что делает их одними из самых разрушительных в истории штата. Главный метеоролог AccuWeather Джонатан Портер предупредил, что ситуация может ухудшиться. По его словам, если число разрушенных строений продолжит расти, это станет крупнейшим лесным пожаром в современной истории Калифорнии.

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При этом жертвами стихии уже стали пять человек, сотни людей пострадали. По данным ABC News, пламя уничтожило около 300 зданий, а еще более 13 тысяч находятся под угрозой. Эвакуированы десятки тысяч жителей. Начальник пожарной службы штата Брент Паскуа описал происходящее как апокалипсис. Он отметил, что сильный ветер, достигающий скорости 70-80 миль в час (112-128 километров в час), не оставляет шансов на спасение уцелевших объектов.

В Калифорнии выгорел престижный район с домами знаменитостей

В округе Лос-Анджелес было зафиксировано три пожара: один в пригороде Пасадены, другой в Сан-Фернандо, а третий — в престижном районе мегаполиса Пасифик-Палисейдс, который полностью выгорел за пару дней.

Фото: Ethan Swope / AP

Затем бушующее пламя добралось до Голливудских Холмов. Среди пострадавших от пожаров оказались и знаменитости. Associated Press сообщает, что огонь разрушил пляжный дом Пэрис Хилтон в Малибу и поразил жилплощадь Кэри Элвеса и актрисы Мэнди Мур. Кроме того, пострадал бывший дом Леонардо Ди Каприо, который актер продал в 2021 году за десять миллионов долларов.

Около 130 тысяч жителей получили предписания покинуть свои дома, в том числе в зоне эвакуации оказалась резиденция вице-президента Камалы Харрис. Рядом с ней находятся дома артистов Бена Аффлека, Тома Хэнкса, Адама Сэндлера и Гвинет Пэлтроу. Под угрозой оказались и дома режиссера Стивена Спилберга, певицы Рианны и баскетболиста Леброна Джеймса.

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