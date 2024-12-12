The New York Times отказалась публиковать манифест убийцы главы UnitedHealthcare

В США задержали Луиджи Манджоне, подозреваемого в убийстве миллионера, возглавлявшего одиозную страховую компанию UnitedHealthcare. Немногочисленные достоверные факты о его жизни и мотивах тонут в слухах, домыслах и сплетнях, наводнивших интернет. Однако кое-что известно точно. Он оказался выходцем из очень богатой семьи и совершил преступление потому, что, по его мнению, глава UnitedHealthcare наживается на чужих страданиях. Перед нападением он прочитал манифест, который написал террорист Унабомбер. Теперь его текст отказываются публиковать ведущие американские издания.

Убийцу миллионера нашли из-за оладушка в «Макдоналдсе»

Нападение на главу страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона произошло 5 декабря. Неизвестный поджидал его возле отеля Hilton в Нью-Йорке. Он несколько раз выстрелил в миллионера и скрылся с места преступления на велосипеде.

Подозреваемого задержали через несколько дней, причем чисто случайно. Ранним утром молодой мужчина в медицинской маске зашел в «Макдоналдс» возле шоссе на западе Пенсильвании. Он заказал картофельный оладушек, сел за стол и достал ноутбук.

Его лицо скрывала синяя медицинская маска, однако ее пришлось снять, чтобы поесть. Это его и выдало: один из завсегдатаев заведения обратил внимание на сходство мужчины за соседним столиком с убийцей миллионера, о котором говорили в новостях

Когда полиция задержала 26-летнего Луиджи Манджоне, у него нашли поддельные документы (он пытался предъявить их полицейскому, но тот сразу заподозрил неладное), а также пистолет с глушителем, напечатанные на 3D-принтере, и три страницы записей, в которых он объясняет мотивы преступления.

Нападение на главу UnitedHealthcare Брайана Томпсона Фото: NYPD News / Reuters

Что говорилось в манифесте Манджоне

Многие американцы еще до задержания Манджоне высказывались в его поддержку. В США компания UnitedHealthcare пользуется недоброй славой: она всеми правдами и неправдами лишает своих клиентов медицинской помощи, отказываясь платить за жизненно необходимое лечение. По мнению сторонников Манджоне, Томпсон — это не жертва, а истинный убийца, который наживался на страданиях тысяч людей.

Записи, изъятые у Манджоне, полностью подтвердили их подозрения. Он прямым текстом обвиняет UnitedHealthcare в обогащении на крови и жизнях простых людей. Манджоне объяснил ненависть к Томпсону так: «Честно говоря, эти паразиты сами напросились».

Напоминаю: США — страна с самой дорогой системой здравоохранения в мире, но по продолжительности жизни мы находимся примерно на 42-м месте. При этом UnitedHealthcare — одна из крупнейших компаний в США по рыночной капитализации и уступает по этому показателю только Apple, Google и Walmart. Она росла и продолжает расти, но выросла ли наша продолжительность жизни? Реальность такова, что эти [неразборчиво] получили слишком большую власть и продолжают злоупотреблять нашей страной ради огромной прибыли, потому что американское общество позволяет им это делать. Очевидно, проблема сложнее, но у меня нет места, чтобы подробно объяснить, и, честно говоря, я не претендую на звание самого компетентного человека для полного изложения аргументов. Однако многие уже освещали эту коррупцию и жадность (например, Розенталь, Мур) десятилетия назад, а проблемы все те же Луиджи Манджоне из записей, найденных при задержании

Глава страховой компании UnitedHealthcare Брайан Томпсон Brian Thompson. Фото: UnitedHealthcare Group / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В записях Манджоне обращается также к сотрудникам ФБР и правоохранительных органов. По его словам, он уважает их работу на благо страны, поэтому сразу признается, что совершил преступление в одиночку. «Не было ничего сложного: немного элементарной социальной инженерии, базовые навыки работы с САПР, много терпения», — пишет он.

Дополнительную информацию о планах Манджоне нашли в его блокноте. Как выяснилось, первоначально он планировал подорвать свою жертву с помощью бомбы, но затем отказался от этой идеи, поскольку не хотел, чтобы пострадали невиновные.

Манджоне — выходец из богатой и влиятельной семьи

Чуть больше года назад Манджоне перенес тяжелую травму позвоночника, однако вряд ли у него были сложности с оплатой лечения. Дело в том, что его самого трудно назвать простым американцем: он родился в одном из самых богатых и влиятельных семейств штата Мэриленд.

Его дед, Николас Манджоне, сделал миллионы на торговле недвижимостью. Двоюродный брат возможного убийцы — региональный политик, член Республиканской партии Нино Манджоне, избранный в Палату делегатов Мэриленда (парламент штата).

Луиджи Манджоне Фото: Luigi Mangione / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Его родственники владеют несколькими медицинскими учреждениями, агентствами недвижимости и сетью загородных клубов — спортивно-развлекательных комплексов, рассчитанных на состоятельных клиентов. Семье также принадлежит радиостанция и несколько домов престарелых.

Перед нападением на миллионера Манджоне читал Унабомбера

За шесть месяцев до преступления Манджоне неожиданно прервал все контакты с родственниками и знакомыми и надолго исчез. Чем он занимался в это время, пока неизвестно. Если судить по отзыву на популярном сайте Goodreads, читал книгу террориста Теда Качинского, также известного как Унабомбер.

Качинский в течение 17 лет рассылал заминированные посылки людям, которые, по его мнению, способствовали уничтожению окружающей среды. Пострадали 27 человек, троих из них не удалось спасти. В середине 1990-х его поймали и приговорили к пожизненному заключению без права на помилование. Остаток жизни он провел за решеткой.

Задержание Теда Качинского Унабомбер. Фото: John Youngbear / AP

По мнению Манджоне, хотя Качинский заслужил наказание, его действия могут рассматриваться как оправданные. «Вам могут не нравиться его методы, но, если посмотреть на вещи с его точки зрения, это никакой не терроризм, а война и революция», — пишет он.

Вот мнение, которое я нашел в интернете и которое показалось мне интересным: "Ему хватило духа признать, что от мирных протестов нет никакой пользы. В конечном счете он, наверное, был прав. Нефтяным магнатам было плевать на экологов, а его они боялись. Когда другие формы коммуникации не действуют, выжить можно только за счет насилия. Вам могут не нравиться его методы, но, если посмотреть на вещи с его точки зрения, это никакой не терроризм, а война и революция. Нефтегазовые компании активно подавляют все, что стоит у них на пути. Через поколение или два это будет стоить человечеству все больше и больше жизней, пока Земля не превратится в пылающий шар. Мирный протест игнорируют, экономический протест при существующей системе просто невозможен. В итоге все идет к тому, что насилие против людей, которые ведут нас к таким разрушительным последствиям, придется признать оправданной самозащитой Луиджи Манджоне из рецензии на книгу Унабомбера

Ведущие газеты США не публикуют манифест Манджоне, так как боятся, что у него появятся последователи

Согласно информации американского журналиста Кена Клиппенштейна, манифест Манджоне имеется в распоряжении крупнейших изданий страны, однако ни одно из них его не опубликовало. Некоторые выдержки из этого текста появились только на сайте CNN. При этом редакция утверждала, что манифест демонстрирует только то, что молодой человек «не в порядке».

Более того, Клиппенштейн утверждает, что газета The New York Times (NYT) запретила редакторам публиковать даже фотографии преступника. Об этом он узнал из переписки редакторов издания, оказавшейся в его распоряжении.

Из сообщений также следует, что не публиковать манифест и большинство снимков Манджоне потребовали высокопоставленные чиновники, близкие к полиции и властям, которые поставляют газете сенсационные новости. Журналисты опасаются, что слишком частое появление лица преступника в публикациях может вдохновить других на преступления

Кен Клиппенштейн считает такой подход неправильным. Он обвинил газету в патерналистском отношении к читателю, а также заявил, что NYT и другие американские СМИ фактически транслируют исключительно мнение властей из страха потерять инсайдеров.

Как бы то ни было, пока автор NYT размышляет в колонке о том, как опасно массовое распространение мемов о внешности Луиджи Манджоне, действительно идеально вписывающегося в современные стандарты красоты, эти мемы продолжают расходиться. На улицах Нью-Йорка появляются самодельные плакаты с фотографиями глав страховых компаний и надписью «Разыскивается», а люди в соцсетях продолжают жаловаться на страховщиков и прославлять преступника. И, возможно, негласный запрет на распространение манифеста только подогреет интерес к нему.

