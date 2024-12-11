Убийца главы UnitedHealthcare передумал взрывать бомбу

CNN: убийца главы UnitedHealthcare планировал взорвать бомбу, но передумал

Подозреваемый в убийстве главы страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона американец Луиджи Манджоне изначально планировал подорвать свою жертву с помощью бомбы, но в последний момент передумал. Об этом сообщает CNN.

По имеющейся информации, в руки следователям попал дневник преступника, где тот подробно описывал свои планы.

«На одной из страниц тетради Манджоне приходит к выводу, что использование бомбы против его цели "может убить невинных", а стрельба будет более прицельной», — передает телеканал.

Ранее Манджоне выложил в сеть заинтриговавшее пользователей видео под названием «The Truth» с таймером обратного отсчета. Однако позже его канал на YouTube оказался удален.