Убийца миллионера объяснил свои действия словами «эти паразиты сами напросились»

У убийцы главы UnitedHealthcare нашли записку с объяснением его действий

У подозреваемого в расправе над миллионером нашли записку, в которой он подробно объясняет свои действия. Об этом сообщает New York Times.

При задержании у 26-летнего Луиджи Манджоне, стрелявшего в главу медицинской страховой компании UnitedHealthcare, нашли поддельные документы, оружие и трехстраничный документ, в котором он обращается к сотрудникам ФБР и правоохранительных органов.

Манджоне пишет, что совершил преступление в одиночку. «Не было ничего сложного: немного элементарной социальной инженерии, базовые навыки работы с САПР, много терпения», — пишет он. Ненависть к главе UnitedHealthcare Манджоне объяснил словами «Честно говоря, эти паразиты сами напросились».

Напоминаю: США — страна с самой дорогой системой здравоохранения в мире, но по продолжительности жизни мы находимся примерно на 42-м месте. При этом UnitedHealthcare — одна из крупнейших компаний в США по рыночной капитализации и уступает по этому показателю только Apple, Google и Walmart. Она росла и продолжает расти, но выросла ли наша продолжительность жизни? Реальность такова, что эти [неразборчиво] получили слишком большую власть и продолжают злоупотреблять нашей страной ради огромной прибыли, потому что американское общество позволяет им это делать Луиджи Манджоне подозреваемый в убийстве главы UnitedHealthcare

Манджоне — выходец из влиятельной семьи, владеющей медицинскими учреждениями, агентствами недвижимости, загородными клубами и собственной радиостанцией. По утверждению друзей, больше года назад он перенес тяжелую травму позвоночника. За шесть месяцев до преступления Манджоне неожиданно прервал все контакты с родственниками и знакомыми и надолго исчез. Чем он занимался в это время, пока неизвестно.

В январе Манджоне оставил на популярном сайте Googreads отзыв на книгу террориста Теда Качинского, также известного как Унабомбер. «Вам могут не нравиться его методы, но, если посмотреть на вещи с его точки зрения, это никакой не терроризм, а война и революция», — пишет он.

Луиджи Манджоне подозревают в нападении на миллионера Брайана Томпсона, возглавлявшего одиозную страховую компанию UnitedHealthcare. Неизвестный в маске три раза выстрелил в него, когда тот выходил из дорогого отеля на Манхэттене. Многие американцы считают, что из-за Томпсона и UnitedHealthcare тысячи людей лишились жизненно необходимого лечения, поэтому горячо поддержали расправу.