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20:55, 11 декабря 2024Из жизни

Убийцу миллионера выдал картофельный оладушек из «Макдоналдса»

Убийцу главы UnitedHealthcare нашли, когда он снял маску и ел в «Макдоналдсе»
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Matthew Hatcher / Reuters

Луиджи Манджоне, подозреваемого в расправе над миллионером Брайаном Томпсоном, нашли, когда он ел в «Макдоналдсе». Для этого ему пришлось снять медицинскую маску и показать лицо, пишет CNN.

Ранним утром 26-летний Манджоне, предположительно стрелявший в главу медицинской страховой компании UnitedHealthcare, зашел в «Макдоналдс» возле шоссе на западе американского штата Пенсильвания. Он заказал картофельный оладушек, сел за стол и достал ноутбук.

Лицо Манджоне скрывала синяя медицинская маска, однако ее пришлось снять, чтобы поесть. Это его и выдало: один из завсегдатаев заведения обратил внимание на сходство мужчины с убийцей миллионера, о котором говорили в новостях.

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При задержании у Манджоне нашли поддельные документы, пистолет с глушителем, напечатанные на 3D-принтере, и трехстраничный документ, в котором он объясняет свои действия словами «эти паразиты сами напросились».

Луиджи Манджоне подозревают в нападении на Брайана Томпсона, возглавлявшего одиозную страховую компанию UnitedHealthcare. Неизвестный в маске три раза выстрелил в него, когда тот выходил из дорогого отеля на Манхэттене. Многие американцы считают, что из-за Томпсона и UnitedHealthcare тысячи людей лишились жизненно необходимого лечения, поэтому горячо поддержали расправу.

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