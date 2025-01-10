Байден предложил Харрис рассказать о лесных пожарах в Калифорнии фразой «жгите»

Байден предложил Харрис рассказать о лесных пожарах в Калифорнии фразой «жгите»

Действующий президент США Джо Байден на брифинге предложил вице-президенту страны Камале Харрис рассказать о лесных пожарах в Калифорнии с помощью фразы «жгите». Кадры его выступления публикует The New York Post.

«Госпожа вице-президент, это относится к вам напрямую. Так что жгите!» — сказал Байден, передавая слово своей коллеге.

В ответ вице-президент, чей дом попал в зону эвакуации из-за пожаров, удивленно посмотрела на Байдена. «Простите за каламбур», — добавил американский лидер, увидев ошеломленное выражение лица Харрис.

По данным американской компании AccuWeather, которая занимается прогнозированием погоды, ущерб от вспыхнувших пожаров в Лос-Анджелесе оценивается в 135-150 миллиардов долларов. Катастрофа унесла жизни шестерых человек.

8 января дом Камалы Харрис в Лос-Анджелесе попал в зону эвакуации населения из-за лесного пожара. Сама вице-президент в настоящее время находится в Вашингтоне.