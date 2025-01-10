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12:11, 10 января 2025Спорт

Чешский хоккеист-чемпион раскритиковал русских

Чешский хоккеист-чемпион Недоманский: Русские являются примитивной нацией
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Rudi Blaha / AP

Чемпион мира 1972 года в составе сборной Чехословакии, бывший нападающий Вацлав Недоманский раскритиковал русских и СССР. Его слова приводит Idnes.

По его мнению, русские, за исключением некоторых блестящих писателей и композиторов, являются примитивной нацией. «Так было всегда, особенно после 1918 года. Не было никакого уважения к человеческой жизни», — заявил он.

Недоманский отметил, что мало кто из советских хоккеистов морально был на высоком уровне. «Нам приходилось иногда ездить в Россию играть, но того, что я увидел, было более чем достаточно, чтобы составить мое мнение. Ужасные условия, ненадежность, нищета, бардак, везде грязь», — вспомнил он.

Ранее с критическими заявлениями в адрес россиян неоднократно выступал олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек. С февраля 2022 года чех продвигает инициативы против российских спортсменов.

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