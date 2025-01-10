Двое россиян вошли в символическую сборную «Питтсбурга» XXI века

Россияне Малкин и Гончар вошли в символическую сборную «Питтсбурга» XXI века

Двое россиян вошли в символическую сборную клуба «Питтсбург Пингвинс» в первой четверти XXI века. Об этом сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В состав первой команды вошли нападающий Евгений Малкин и защитник Сергей Гончар. Вместе с ними были выделены форварды Сидни Кросби и Джейк Гюнцел, защитник Крис Летанг и голкипер Марк-Андре Флери.

Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. Он провел 1186 матчей, в которых забросил 506 шайб и сделал 822 результативные передачи. В составе команды россиянин трижды завоевывал Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017).

Гончар представлял «Питтсбург» с 2005 по 2010 год. Вместе с командой он стал обладателем Кубка Стэнли в 2009-м. С 2015 по 2020 год россиянин входил в тренерский штаб клуба.