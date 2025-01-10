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05:19, 10 января 2025Бывший СССР

Найдено укрытие бойцов ВСУ в Запорожской области

ВСУ разместились в больнице в Запорожской области, прикрываясь медиками
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) разместиллся в районной больнице поселка Новониколаевка Запорожской области. Об этом сообщают РИА Новости.

Отмечается, что бойцы прикрываются гражданским медперсоналом. По данным источника, военные ВСУ не проходят лечение в больнице, используя здание исключительно для размещения.

9 января сообщалось, что в Запорожской области ликвидирован наемник из Великобритании.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Вооруженные силы Украины прицельно атаковали пустую емкость от нефтепродуктов в Бердянском порту, пытаясь устроить экологическую катастрофу в Азовском море.

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