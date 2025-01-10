«Росатом» оценил санкции США против своего руководства

«Росатом» назвал санкции США против руководства необоснованными и неправовыми

«Росатом» назвал необоснованными, носящими неправовой характер, санкции США против своего руководства, заявив, что воспринимает их как элемент недобросовестной конкуренции со стороны недружественных государств. Об этом сообщает РИА Новости.

«Введение персональных санкций, направленных против руководства госкорпорации, лишь подчеркивает их необоснованный и неправовой характер», — отмечается в заявлении компании.

Ранее представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что новые масштабные санкции против энергосектора России не приведут к значительным потрясениям на мировом рынке нефти. Кирби отметил, что мировые рынки энергоносителей находятся в лучшей форме.

Власти США объявили о резком ужесточении антироссийских санкций в пятницу, 10 января. Под блокирующие ограничения, в частности, попали два нефтяных гиганта — «Газпромнефть» и «Сургутнефтегаз». Аналогичные меры ввела Великобритания.