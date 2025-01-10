Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:24, 10 января 2025Мир

«Росатом» оценил санкции США против своего руководства

«Росатом» назвал санкции США против руководства необоснованными и неправовыми
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости / Наталья Селиверстова

«Росатом» назвал необоснованными, носящими неправовой характер, санкции США против своего руководства, заявив, что воспринимает их как элемент недобросовестной конкуренции со стороны недружественных государств. Об этом сообщает РИА Новости.

«Введение персональных санкций, направленных против руководства госкорпорации, лишь подчеркивает их необоснованный и неправовой характер», — отмечается в заявлении компании.

Ранее представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что новые масштабные санкции против энергосектора России не приведут к значительным потрясениям на мировом рынке нефти. Кирби отметил, что мировые рынки энергоносителей находятся в лучшей форме.

Власти США объявили о резком ужесточении антироссийских санкций в пятницу, 10 января. Под блокирующие ограничения, в частности, попали два нефтяных гиганта — «Газпромнефть» и «Сургутнефтегаз». Аналогичные меры ввела Великобритания.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Умерла актриса Евгения Добровольская. Ее знала и любила вся Россия

      Джуд Лоу сыграет Владимира Путина

      «Самая сексуальная дальнобойщица в мире» позанималась спортом в откровенном наряде

      Администрация Байдена оставит Трампу миллиарды долларов на нужды Украины

      Ирландский журналист обратился к Западу с вопросом из-за Зеленского

      Байден сравнил охваченный пожарами Лос-Анджелес с местом бомбардировок

      США сократили покупки российских металлов

      Суд не нашел оснований для проверки Роскомнадзора из-за YouTube

      В российском городе затопило квартиру 103-летней тиктокерши-блокадницы

      Гражданина Канады приговорили за шпионаж в пользу России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше