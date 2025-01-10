Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:54, 10 января 2025Россия

Российский губернатор сообщил о горящем третий день после атаки ВСУ предприятии

Саратовский глава Бусаргин: здание в Энгельсе горит третий день после атаки ВСУ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Здание промышленного предприятия в Энгельсе Саратовской области горит третий день после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в Telegram.

По словам чиновника, благодаря изменению ветра дым от пожара уже перестал уходить в сторону жилых домов, однако пожар на предприятии закончится лишь через несколько дней.

«Обсудили с экстренными службами текущую ситуацию. Процесс выгорания топлива продолжается. По оценке специалистов, ориентировочно он займет еще два дня», — сообщил глава региона.

Украина атаковала Саратовскую область с помощью 11 беспилотников в ночь на 8 января. В результате на одном из промышленных предприятий Энгельса начался пожар, в городе ввели режим ЧС. Двое пожарных, боровшихся с возгоранием, не выжили.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российский губернатор сообщил о горящем третий день после атаки ВСУ предприятии

      В России прошли молебны об очищении Черного моря от мазута

      Папарацци сняли интимный момент между 51-летней Хайди Клум и ее 35-летним мужем на пляже

      Набросившегося с молотками на школьников в Балаганске подростка отправят в спецучреждение

      Россиянина осудят за получение коммерческого подкупа в особо крупном размере

      Появились подробности о «вызывающем серьезные вопросы» ЧП в Курске

      Непомнящий оценил дресс-код ФИДЕ

      Россиян предупредили о представляющихся работодателями мошенниках

      Байден предложил Харрис рассказать о лесных пожарах в Калифорнии фразой «жгите»

      Спрос на один вид кредитов вырос больше чем на четверть

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше