Российский губернатор сообщил о горящем третий день после атаки ВСУ предприятии

Саратовский глава Бусаргин: здание в Энгельсе горит третий день после атаки ВСУ

Здание промышленного предприятия в Энгельсе Саратовской области горит третий день после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в Telegram.

По словам чиновника, благодаря изменению ветра дым от пожара уже перестал уходить в сторону жилых домов, однако пожар на предприятии закончится лишь через несколько дней.

«Обсудили с экстренными службами текущую ситуацию. Процесс выгорания топлива продолжается. По оценке специалистов, ориентировочно он займет еще два дня», — сообщил глава региона.

Украина атаковала Саратовскую область с помощью 11 беспилотников в ночь на 8 января. В результате на одном из промышленных предприятий Энгельса начался пожар, в городе ввели режим ЧС. Двое пожарных, боровшихся с возгоранием, не выжили.