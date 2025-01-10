Российский хоккеист высказался о стремительно растущих ценах

Хоккеист «Северстали» Пилипенко: Чувствую, что цены стремительно растут

Нападающий «Северстали» Кирилл Пилипенко высказался о росте цен в России. Его слова передает Metaratings.

Пилипенко заявил, что чувствует стремительный рост цен. «Тот же бензин стал гораздо дороже. Невозможно не обращать внимания на это», — отметил спортсмен. Хоккеист добавил, что нужно инвестировать во все, но в криптовалюту он не вкладывается.

В текущем сезоне Пилипенко провел 43 матча в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В них он отметился 21 заброшенной шайбой и 20 результативными передачами.

Ранее на рост цен в России пожаловался нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Александр Шаров. По словам игрока, сейчас он зарабатывает в два раза больше, чем пять лет назад, но прироста в доходах не ощущает.