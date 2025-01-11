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19:02, 11 января 2025Россия

Еще в одном российском городе ограничили работу аэропорта

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Ижевска
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Skycolors / Shutterstock / Fotodom  

В аэропорту российского города Ижевск ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что ограничения на работу ижевского аэропорта были введены в 17:40 по московскому времени. До этого аналогичные меры затронули еще несколько воздушных гаваней в ряде российских городов, включая Казань, Ульяновск и Самару.

Возможные сроки возвращения аэропорта в Ижевске к нормальному режиму работы Кореняко раскрывать не стал, отметив, что обеспечить безопасность полетов в регионе пока не представляется возможным. «Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов», — резюмировал представитель Росавиации.

Ранее в городе Нижнекамск, расположенном примерно в 160 километрах от Ижевска, загорелся нефтеперерабатывающий завод компании «Танеко» (Татарстанский нефтеперерабатывающий комплекс). Власти Татарстана объявили в регионе опасность атаки украинскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). До этого, утром 11 января была приостановлена работа аэропортов Саратова, Казани, Нижнекамска и Ульяновска.

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