В аэропорту Казани ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Казани ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом в своем Telegram-канале написал представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения ввели с 15:05 по московскому времени, уточнил он. Аналогичные меры введены в двух других российских городах, в частности в аэропортах Ульяновска и Самары. «Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — говорится в заявлении Росавиации.

Все вышеуказанные воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы. Что стало причиной введения экстренных мер, в Росавиации не уточнили. Неизвестны и сроки возобновления нормального режима работы вышеперечисленных аэропортов.

Введенные в аэропортах Ульяновска и Казани ограничения стали уже вторыми за последние несколько дней. Предыдущие ограничения на прием и выпуск самолетов в этих воздушных гаванях сняли утром 11 января. Временные ограничения ранее также вводили в аэропортах Нижнекамска и Саратова.