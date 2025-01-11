Фетисов о возможной отмене двойного гражданства: Я гражданин РФ и горжусь этим

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказался о возможной отмене двойного гражданства в России. Его слова приводит Sport24.

Фетисов заявил, что у него никогда не было двойного гражданства, поэтому ему сложно это обсуждать. «Я гражданин РФ и горжусь этим. Но есть много стран в мире, которые предполагают такой формат. В любом случае во время обсуждения законопроекта будут взвешиваться все за и против», — отметил он.

Фетисов добавил, что в спорте вопрос гражданства иной. «Там спортивное гражданство. Но все равно люди принимают решение в связи с какими-то обстоятельствами, ведь бывает разное», — объяснил он, подчеркнув, что каждый случай индивидуален.

Ранее бывший российский теннисист Александр Бублик, ныне представляющий Казахстан, заявил, что не жалел о смене гражданства. Он добавил, что в настоящее время у него нет российского паспорта, так как в Казахстане нельзя иметь двойное гражданство.