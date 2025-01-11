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00:19, 11 января 2025Спорт

Олимпийский чемпион осудил чешского хоккеиста за оскорбление россиян

Борис Майоров осудил чешского хоккеиста Недоманского за оскорбление россиян
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Alexey Belkin / Global Look Press

Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР Борис Майоров осудил чешского хоккеиста Вацлава Недоманского за оскорбление россиян. Майорова цитирует ТАСС.

«Сейчас во многих странах процветает русофобия, что сделаешь? Пусть читает побольше, чтобы узнать историю России и Советского Союза», — заявил Майоров.

Также Майоров отметил, что Недоманский еще в 1960-е годы был в числе тех спортсменов, которые негативно относились к советской команде. «Они чуть ли не открыто выражали недовольство тем, что мы присутствуем рядом», — заявил олимпийский чемпион.

Ранее Недоманский, который является чемпионом мира-1972, оскорбил россиян. По его мнению, они, за исключением некоторых блестящих писателей и композиторов, являются примитивной нацией. «Так было всегда, особенно после 1918 года. Не было никакого уважения к человеческой жизни», — заявил он.

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